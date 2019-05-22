عكس الشائعات.. الحمداوية: أنا حية ترزق

راجت في الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة الحاجة الحمداوية، غير أن “اليوم 24″، تواصل معها وتأكد أنها حية ترزق.

وقالت الحمداوية في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنها بخير، وأستعد لإحياء حفلات بعد شهر رمضان وأعراس للأيتام.

الحاجة الحمداوية المطربة الشعبية، تعتبر من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، ومن أبرز جيل فنانات الاستقلال القلائل، وتبلغ من العمر 87 سنة.