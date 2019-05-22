راجت في الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة الحاجة الحمداوية، غير أن “اليوم 24″، تواصل معها وتأكد أنها حية ترزق.
وقالت الحمداوية في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنها بخير، وأستعد لإحياء حفلات بعد شهر رمضان وأعراس للأيتام.
الحاجة الحمداوية المطربة الشعبية، تعتبر من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، ومن أبرز جيل فنانات الاستقلال القلائل، وتبلغ من العمر 87 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر عكس الشائعات.. الحمداوية: أنا حية ترزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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