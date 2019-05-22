بعد تراجع الحديث عن معاشات البرلمانيين خصوصا في مكتب مجلس النواب، عاد الموضوع، ليطرح خلال الأسبوع الجاري على طاولة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.
ونقل موقع حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، أن العثماني استقبل في مقر حزبه، أمس الثلاثاء، وفدا عن المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين.
المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين، والذي يضم حوالي 1000 برلماني سابق، تناول ملف معاشات البرلمانيين.
وأشار البرلمانيون السابقون في لقائهم مع العثماني إلى أن هذا الملف يستأثر باهتمامهم باعتبار أن هذا النظام مُحدث بمقتضى قانون والآن يجد تعثرا في التطبيق منذ سنتين ونصف، مطالبين بإجاد تسوية ومعالجة لتوقف المعاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانيون سابقون يزورون العثماني ويطالبونه بإخراج معاش 1000 نائب سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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