برلمانيون سابقون يزورون العثماني ويطالبونه بإخراج معاش 1000 نائب سابق

بعد تراجع الحديث عن معاشات البرلمانيين خصوصا في مكتب مجلس النواب، عاد الموضوع، ليطرح خلال الأسبوع الجاري على طاولة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.

ونقل موقع حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، أن العثماني استقبل في مقر حزبه، أمس الثلاثاء، وفدا عن المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين.

المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين، والذي يضم حوالي 1000 برلماني سابق، تناول ملف معاشات البرلمانيين.

وأشار البرلمانيون السابقون في لقائهم مع العثماني إلى أن هذا الملف يستأثر باهتمامهم باعتبار أن هذا النظام مُحدث بمقتضى قانون والآن يجد تعثرا في التطبيق منذ سنتين ونصف، مطالبين بإجاد تسوية ومعالجة لتوقف المعاشات.