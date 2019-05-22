ليلة الحوار.. “المتعاقدون” يعلنون عن مقاطعة الجلوس مع أمزازي

ليلة انطلاق ثاني جولات الحوار، أعلن الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم الأربعاء، عن مقاطعتهم للقاء الغد مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية لـ”المتعاقدين”، إن عدم إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة تنفيذ التزاماتها في جلسة الحوار السابقة.

خطوة “المتعاقدين” بمقتطعة جلسة الحوار مع الوزارة، تجعل التنسيقية منفتحة على كل الخيارات، بما فيها خيار العودة إلى الشارع، فيما تستعد التنسيقية لعقد مجلس وطني لها نهاية الأسبوع الجاري للحسم في الخيارات المقبلة.

وكان “المتعاقدون” قد اشترطوا، أمس الثلاثاء، التزام الوزارة بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم لحوار الغد.

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غضب “المتعاقدين” مؤخرا، لم يستثن الأطراف، التي دخلت في إطار الوساطة بينهم، والحكومة، إذ انتقدوا غيابها التام في التطورات الأخيرة، التي يعرفها الملف، واستغربوا “أين هي الإطارات، التي عملت كل الجهود لمناشدة الأساتذة، ولم تقم بالفعل نفسه لمناشدة الوزارة لتنفيذ خلاصات الجولات السابقة”.

يذكر أنه خلال الجولة السابقة من الحوار، قدم الوزير سعيد أمزازي وعودا أمام ممثلي “المتعاقدين”، والمركزيات النقابية، بتقديم رد الحكومة على مطالبهم، خلال اللقاء المرتقب، الخميس المقبل، بعد تشاوره مع وزارتي المالية، والوظيفة العمومية.