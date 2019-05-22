على خطى الفنان رشيد الوالي، قام شباب، مؤخرا، بمبادرة محمودة، تتمثل في خوض تحدي “كارني مول الحانوت”، وذلك عبر تسديد دين لشخص محتاج لدى البقال.
و توجه شباب إلى دكاكين بأحيائهم من أجل تسديد دين لشخص محتاج، ووثقوا مبادراتهم بالفيديو، وأرسلوها للفنان رشيد الوالي الذي شاركها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلق مبادرة كارني مول الحانوت، من عند الفنان رشيد الوالي، الذي أعلن عن التحدي ليلة حلول شهر رمضان، قبل أن يحصل على الدعم من شركة خاصة تعهدت بمساعدته على إتمام تحديه طيلة الشهر الكريم.
هذا، ولقيت مبادرة الوالي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليبرز للجميع الجانب الإنساني في شخصيته، ويؤكد فعلا أن الفن رسالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارني مول الحانوت.. شباب يقتدون بالوالي ويخوضون تحدي تسديد الدين عن المحتاجين -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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