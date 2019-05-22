أصدرت محكمة الإستئناف، اليوم الأربعاء، حكمها على الراقي الشهير (م.ت) والقاضي بسجن الراقي 7 سنوات سجنا نافذا، وتعويض قدره بـ80 ألف درهم.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن جلسة اليوم شهدت مواجهة بين الراقي والمشتكية، التي أكدت أن الراقي اغتصبها بقلب المركز الذي يزاول فيه الرقية الشرعية.
ويشار إلى أن اعتقال الراقي (م.ت )، جاء بعد تقدم إحدى المشتكيات وهي شابة في ثلاثينات من عمرها، إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب وإستغلالها أثناء ترقيتها، وممارسة الجنس عليها، واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبة وهو الشيء الذي أكدته الشواهد الطبية التي قدمتها للسلطات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه باغتصاب زبونته.. 7 سنوات سجنا نافذا للراقي مصعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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