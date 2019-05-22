أسعار النفط تنخفض والسياسة الأميركية هي السبب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت أسعار النفط نحو 2 في المئة، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، والذي زاد من حدة تأثير مخاوف المستثمرين من أن يؤدي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى تقويض الطلب على الخام في الأمد الطويل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت 4.7 مليون برميل، في الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ تموز/ يوليو 2017 عند 476.8 مليون برميل. وتوقع محللون انخفاض المخزونات 599 ألف برميل.

وقد سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة أيضا، حيث ارتفعت 3.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 816 ألف برميل، رغم استقرار الطلب على البنزين مع دخول موسم ذروة الاستهلاك في الصيف.

وقد تعرضت الأسعار لضغوط إضافية جراء احتمال استمرار حرب الجمرك بين الصين والولايات المتحدة لفترة طويلة، ولم يتقرر إجراء محادثات إضافية بين كبار المسؤولين منذ الجولة الأخيرة، التي انتهت إلى طريق مسدود، في العاشر من أيار/ مايو ، إذ زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم المفروضة على سلع صينية.

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وبالتالي، يؤثر النزاع التجاري سلبا على توقعات النمو الاقتصادي وتقديرات الطلب على النفط. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم أمس الثلاثاء، توقعاتها للنمو العالمي في العام الحالي.

وقد ساهمت التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤدي إلى تعطل الإمدادات، في الحد من الخسائر.

وتلقى النفط دعما من احتمال تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها اتفاق خفض الإنتاج في وقت لاحق هذا العام.