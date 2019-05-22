فريد شوقي ثيمة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للعام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وأطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اسم الممثل المصري الراحل على دورته القادمة في 2020، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فريد شوقي.

وصرّح رئيس المهرجان، سيد فؤاد، في لقاء مع الصحفيين على هامش مهرجان كان السينمائي بفرنسا أن "الدورة التاسعة ستحمل اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده ونظرا لعطائه المتميز والكبير كممثل ومنتج ومؤلف".

ويذكر أن شوقي ولد في 1920 وتوفي في 1998، بعد مشوار فني امتد لأكثر من نصف قرن، أثرى خلاله شاشة السينما بنحو 200 فيلم إضافة إلى المسلسلات والمسرحيات.

كما ويحتفي المهرجان بثلاثة من الفنانين الراحلين هم الممثل، سوتيجي كوياتيه، من مالي، والممثلة الراحلة عقلية راتب من مصر، والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس.

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وأضاف فؤاد أن كينيا ستكون ضيف شرف الدورة الجديدة من المهرجان، التي تقام في الفترة من 13 إلى 19 آذار/ مارس بالأقصر في جنوب مصر.

وتابع "ستكون السينما ضيف الشرف هي سينما دولة كينيا، وذلك من خلال برنامج ’نظرة عن قرب‘ للسينما الكينية الواعدة، حيث يكافح جيل من السينمائيين الشباب لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعبر عن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب".

وأعلن فؤاد عن استحداث قسم جديد بالمهرجان بعنوان "أفلام الدياسبورا" لعرض إبداعات الأفارقة في خارج القارة السمراء، وذلك بناء على توصية من الرئيس الشرفي للمهرجان الممثل محمود حميدة.

وقد تأسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عام 2012، وتنظمه سنويا مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، تحت إشراف وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة ونقابة المهن السينمائية.