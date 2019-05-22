شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوزع كراتين رمضان على المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان (صور) والان مع التفاصيل

قام المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بإهداء كراتين رمضان للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جميعة الأورمان.

وكان المستشار “تركي آل الشيخ”، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي “بيراميدز”، قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء برنامج إجتماعي شامل خدمي يهدف إلى المجتمع المصري.

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يذكر أن جميعة الأورمان بمصر قامت أمس بتوزيع كراتين شهر رمضان الفضيل، إلى أبناء الشعب المصري.

وأعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان.

وأضاف تركي في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية له على برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com".