شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: استخدام «الكيماوي» في سوريا «خط أحمر».. والرد سيكون سريعاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية “خط أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية اليوم بأن “القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري”. وحذرت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، من أن واشنطن وحلفاءها سيردون “على نحو سريع ومتناسب” إذا ثبت ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: استخدام «الكيماوي» في سوريا «خط أحمر».. والرد سيكون سريعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.