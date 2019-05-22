تركيا: عقوبات أميركية محتملة بسبب أنظمة إس-400

في السياسة 23 مايو,2019 نسخة للطباعة

روسيا ترفض مطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عن (الصفقة)

أنقرة ـ وكالات: قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس-400، رغم أنه قال إنه يلمس تحسنا ما في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء المقاتلات الأميركية إف-35. وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس-400 التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. ورغم أن واشنطن حذرت من أن أنقرة تواجه عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات إذا مضت قدما في الاتفاق، إلا أن تركيا قالت إنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال أكار للصحفيين إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع إف-35 وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له. وأضاف أن شراء أنظمة إس-400 لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدا. وقال “في محادثاتنا مع الولايات المتحدة نرى تخفيفا عاما وتقاربا في قضايا بينها شرق الفرات، وإف-35 وباتريوت”. وتابع أن ربط صفقة إس-400 بالمقاتلات إف-35 “عقبة أخرى”. وأضاف “ليس هناك بند في أي مكان في الاتفاق الخاص بمقاتلات إف-35 يقول إنه سيتم استبعاد أحد من الشراكة لشرائه أنظمة إس-400… لقد دفعت تركيا 1.2 مليار دولار. وأنتجنا أيضا الأجزاء التي طلبت منا في الوقت المطلوب. ماذا يمكن أن نقدمه أكثر كحليف؟” وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت التي قال أكار إن أنقرة تقيمها. وقال إن مسؤولين أتراكا وأميركيين يبحثون السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الانتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأميركيون أواخر مارس. من جهة اخرى اعتبر الكرملين مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400″ مع روسيا غير مقبولة تماما، طبقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” أمس الأربعاء.

وتعليقا على سؤال صحفي حول خبر بثته قناة “سي إن. بي. سي” الأميركية مفاده أن واشنطن أمهلت أنقرة أسبوعين للتخلي عن صفقة منظومة “إس-400″ مع موسكو، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امس الأربعاء، للصحفيين: “نحن بوجه عام ننظر إلى ذلك بسلبية، ونعتبر مثل هذه الإنذارات غير مقبولة”. وأضاف أن القيادة التركية وخاصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أكثر من مرة أن هذه الصفقة قد تم إتمامها. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن في وقت سابق، أن طاقما عسكريا تركيا، توجه إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة صواريخ “إس 400″ الدفاعية، طبقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” الرسمية التركية أمس الأربعاء. جاء ذلك خلال لقائه في مأدبة إفطار، مع ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة. وأوضح أكار أن تركيا عرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وأن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من تلك التهديدات. وأكد أن منظومة “إس 400″ الروسية، دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية من شرائها حماية البلاد من أي اعتداء جوي أو صاروخي.” وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن طاقما عسكريا تركيا، توجه إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة صواريخ “إس 400″ الدفاعية، طبقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” الرسمية التركية أمس. من جهة اخرى أعلنت تركيا أمس الأربعاء خفض الرسوم الإضافية على 22 سلعة أميركية، وذلك في إطار المعاملة بالمثل عقب أيام من تخفيض واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 بالمئة، والتي كانت تمت مضاعفتها العام الماضي.

وبحسب القرار، المنشور في الجريدة الرسمية التركية، فقد تم خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية والمشروبات الكحولية والأرز والتبغ وسلع أخرى بمقدار النصف. ودخل القرار حيز التنفيذ بأثر فوري. وكتبت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس على موقع تويتر :”لقد خفضنا الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 سلعة أميركية، إلى النصف”. وأوضحت بكجان أن القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل عقب تخفيض واشنطن في 17 مايو الجاري للرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 بالمئة. وأضافت :”سنواصل العمل من أجل إزالة العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة، والوصول إلى الحجم التجاري الذي حددته حكومتا بلدينا بـ 75 مليار دولار”.