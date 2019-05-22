حصيلة تعرض 'داعش' على القوات الامنية بحقل علاس

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على حقل علاس بصلاح الدين، بلغت قتيل وخمسة جرحى من القوات الامنية".

واضاف المصدر ان "عدد كبير من الارهابيين قتلوا خل الهجوم"، مشيرا الى ان "القوات الامنية اجبرت عناصر التنظيم على الانسحاب".



وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قوة امنية صدت تعرضا لعناصر "داعش" في حقل علاس.