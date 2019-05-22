فيفا يعلن عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

رياضة 2019-05-22 | 22:11 1,824 مشاهدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2020. وسيشارك 32 منتخبًا في منافسات كأس العالم بقطر، بعد رفض اقتراح توسيع كأس العالم إلى 48 منتخب. كان "فيفا" يستكشف ما إذا كان من الممكن التغلب على التعقيدات السياسية لتوسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا، وهو ما كان سيتطلب استخدام دولة أخرى على الأقل في الخليج لاستيعاب 16 مباراة إضافية في المنطقة.



وتوصل "فيفا" في اذار الماضي إلى أنه لا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية وتوصل "فيفا" في اذار الماضي إلى أنه لا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية الانضمام كمضيفين مشاركين إلا إذا عادت العلاقات بصورة طبيبعية مع قطر.

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