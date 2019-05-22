بعد نشره على الخليج 365.. الخطوط الجوية تصدر بيانا بشأن شركة اطلس

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، انه "تعقيبا على ما نشرته وكالة الخليج 365، بخصوص قيام شركة اطلس التركية بإيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية لأوروبا، بسبب تعرضها لابتزاز مباشر كما جاء في المنشور، ومن أجل ايضاح الحقائق أمام الرأي العام الذي أصبح يدرك ما تسببه هذه الشركة وغيرها من هدر للمال العام بسبب عقود سابقة كبلت الخطوط الجوية العراقية وساهمت في استمرار الحظر الجوي الأوربي عليها، بتواطؤ من ضعاف النفوس الذين يجتهدون في إيذاء أبناء بلدهم".واضافت ان "جميع مطالبات شركة اطلس المالية انحصرت بين الشهر الثامن لعام 2016 ولغاية الشهر الثالث لسنة 2019، وجميعها تقع قبل استلام المدير العام الحالي لمهامه في إدارة الخطوط الجوية العراقية في الشهر الرابع من هذا العام"، مشيرة الى ان "هذه الشركة كأنها تستخدم السوط لجلد الخطوط الجوية العراقية كلما احست او استشعرت خطرا ما يواجه مصالحها المالية، فتجدها تنبري لإيقاف الرحلات الجوية مباشرة ودون سابق إنذار، وهذا ما فعلته اليوم بتهديدها ايقاف الرحلات الجوية وخلال ساعات".وتساءلت الشركة "أين كانت من هذه المطالبات؟ ولماذا سكتت عنها لما يقارب من ثلاث سنوات؟، وما هو وجه الحق الذي توقف به الرحلات الجوية؟"، مبدية "استغرابها من هذا السلوك المشين والذي سيقطع كل سبل العمل المشترك وينم عن هشاشة في التعامل ويضعنا أمام مفترق طريق فكيف لمؤتمن أن يتهاون في الحفاظ على أمانته".

وافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، لـ الخليج 365، بقيام شركة اطلس التركية بايقاف تنفيذ رحلات الخطوط العراقية لاوروبا، عازياً ذلك لتعرضها لابتزاز مباشر لأغراض "نسب وكمشونات".

