الولايات المتحدة تدعو مجددا إلى حل الـ"أونروا"

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي جيسون جرينبلات: إن الأونروا عبارة عن "ضمادة" وزعم أنها نموذج خذل الشعب الفلسطيني.

والعام الماضي قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها للأونروا التي تأسست في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

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بدوره، قال مدير الأونروا بيير كرينبول للمجلس عبر الفيديو من غزة أن الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي، من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.





وأوضح أنه: "في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأي أفق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".

وأكدت فرنسا ذلك الموقف وحذرت من أن عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين سيحول المخيمات إلى ساحات تجنيد رئيسية للإرهابيين في المنطقة.