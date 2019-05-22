مقتل 80 حوثيا خلال مواجهات مع القوات اليمنية بالضالع

لقي 80 حوثيا مصرعهم وأسر العشرات، الأربعاء، خلال موجهات مع القوات اليمنية المشتركة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، فيما فجرت المليشيا أحد الجسور لمنع انهيارات صفوفها.

وذكر مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" أن المليشيا الانقلابية قطعت خط إب- مريس بعد تفجيرها لجسر "قردح" الذي يربط خط قعطبة بنقيل الشيم ـ مريس.



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن مليشيا الحوثي فجرت جسر قرداح عقب انهيار دفاعاتها خلال مواجهات مع القوات المشتركة لتحرير جبل "وعل" الاستراتيجيّ شمال مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأعلنت قوات الحزام الأمني بالضالع تحريرها لمعسكر "العللة" التابع للقوات الخاصة سابقا ومعسكر "الحالمي" وعدد من المناطق والسلاسل الجبلية الاستراتيجية بعد إطلاق عملية عسكرية واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان: إن قوات مشتركة من العمالقة والحزام الأمني والمقاومة الوطنية واللواء 33 مدرع، أحكمت قبضتها على معسكر الحالمي ووصلت لمشارف منطقة الفاخر الاستراتيجية، وسط تقهقر لمليشيا الحوثي نحو منطقة "شخب".





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انهيارات في صفوف الحوثي

ونجحت القوات، بحسب البيان، في عملية التفاف واسعة وبمشاركة مقاتلات التحالف العربي، في تحرير معسكر "العللة" وتأمين محيطه بالكامل، وتطهير جبل "وعل" الاستراتيجي المطل على مناطق "قردح السفلي- وحمر السادة "، علاوة عن تأمين قرى "حمر القوز" شمال قعطبة.

في محور "حجر"، غرب ذات المديرية، تمكنت القوات المشتركة من تحرير بلدة "بتار" واقتحام مناطق "باجه وسليم" وسط معارك عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الحوثيين.

وذكر الحزام الأمني أن العملية العسكرية كبدت الحوثيين أسواء هزائمهم منذ هجماتهم الإرهابية في مديرية قعطبة والضالع، وتم انتشال عشرات القتلى بينهم قيادي برتبة "عميد".

وأسفرت المواجهات عن مقتل 80 حوثيا ، وإصابة آخرين بجانب أسر 35 آخرين، وفق للمصدر.

واستعادت قوات الجيش الوطني خلال عملية التقدم الكبيرة عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر.

في وقت سابق، أطلقت القوات اليمنية المشتركة عملية عسكرية واسعة مسنودة من التحالف العربي، لتحرير مناطق شمال وغرب مديرية قعطبة وطهرت عددا من المواقع في قرى "حُمر السادة".

وحررت منطقة "العللة" شمال الضالع، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي.

وتكبدت مليشيا الحوثي أكثر من 800 قتيل خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، خاصة في جبهة الضالع.