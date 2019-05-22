بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إقالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب ربّما يكون قد ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.



وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن: "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم؛ لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام، هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستّر".

ويأتي تصريح الزعيمة الديمقراطية بعيد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، قال وزير العدل وليام بار، إن تحقيق مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يقدم أي دليل على ارتباط أو تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.

وأضاف بار أن الأدلة التي قدمها المحقق الخاص روبرت مولر غير كافية لاتهام ترامب بإعاقة العدالة.