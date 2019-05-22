الدفاعات السعودية تعترض طائرة حوثية بدون طيار فوق نجران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



ونجحت الدفاعات الجوية السعودية، الإثنين الماضي، في إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة مكة المكرمة.

وتعترض قوات الدفاع الجوي السعودي، العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية أكثر من 200 صاروخ، تسببت في استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات.