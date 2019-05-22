بتهمة انتهاك العقوبات.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

وافق القضاء الفرنسي، الأربعاء، على تسليم مهندس إيراني إلي الولايات المتحدة، متهم بمحاولة تصدير معدات تكنولوجية إلى بلاده في انتهاك لعقوبات واشنطن المفروضة على طهران.

ويشتبه قاضيان فيدراليان أمريكيان بمسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة المايكروية ومنظومة مضادة للطائرات المسيرة إلى إيران، وهي معدات يتم استخدامها بسهولة لأهداف عسكرية.

وحسب القضاء الأمريكي، فإن المهندس تحرك لحساب شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.

واعتقل المهندس الإيراني لدى وصوله إلى مدينة نيس الفرنسية (جنوب شرق) في الثاني من فبراير/ شباط لدى وصوله من طهران عبر موسكو.

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ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، رداً على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة.







وتسود أجواء توتر بالمنطقة عقب الاعتداء على ناقلات نفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستهدف محطتي ضخ لخط أنابيب البترول السعودي "شرق- غرب" بطائرات من دون طيار، منتصف الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.

وأكد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن إيران أبدت الفترة الماضية عداء شديدا ودعما للإرهاب والمليشيات المسلحة.