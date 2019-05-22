انتحار جماعي في إيران ومماطلة الحوثي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحوثي يماطل في تنفيذ "ستوكهولم" بتوجيه من إيران، وحقائق صادمة عن قادة الإخوان بالسودان، والجزيرة تغازل نتنياهو برسالة، وقطر وإيران تخلقان مأساة في سوريا، وسلطات أردوغان تعتقل وتعذب 43 كرديا بينهم 3 أطفال، وانتحار جماعي في إحدى قرى إيران جراء "البطالة"، وأزمات متصاعدة بسوق السيارات الإيراني، والصين تحمل إدارة ترامب مسؤولية فشل اتفاق التجارة، ومانشستر يونايتد يرصد مبلغا ضخما لخطف راكيتيتش، وأبطال "صراع العروش" لا ترضيهم النهاية.. إيميليا كلارك بكت 5 ساعات.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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