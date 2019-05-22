انت الان تتابع استعباد الكوريات الشماليات جنسيا.. تجارة مربحة للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آلاف الكوريات الشماليات وقعن في فخ العبودية الجنسية بعد فرارهن من بلادهن إلى الصين، التي استغلت عصاباتها ضعف هؤلاء اللاجئين لتحقيق أرباح هائلة

لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوريين الشماليين الذين يغادرون البلاد ويستقرون في الخارج، حيث أفادت مجموعات الإغاثة أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعيشون في الصين كلاجئين، وفقا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2014، في المقابل تدعي مؤسسة "مبادرة مستقبل كوريا" التي تتخذ من لندن مقرا لها أن العدد قد يصل إلى 200 ألف شخص، وزعمت في تقرير لها أن الآلاف من النساء والفتيات الكوريات الشماليات يتم الاتجار بهن وإجبارهن على العمل في الجنس داخل الصين، حيث يتم بيع العديد منهن كزوجات للرجال الصينيين، بينما يتم إجبار الآخرين على ممارسة الدعارة ضد إرادتهن.

يتضمن التحقيق، تقارير أولية مروعة عن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما وقد تم إجبارهن على المشاركة في ممارسات جنسية عبر الإنترنت لعدة أيام دون تناول الطعام. وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الكوريات الشماليات اللاتي فررن من بلادهن كن هدفا لتجار البشر منذ أمد بعيد، إلا أن المشكلة تفاقمت في السنوات

يتضمن التحقيق، تقارير أولية مروعة عن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما وقد تم إجبارهن على المشاركة في ممارسات جنسية عبر الإنترنت لعدة أيام دون تناول الطعام.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الكوريات الشماليات اللاتي فررن من بلادهن كن هدفا لتجار البشر منذ أمد بعيد، إلا أن المشكلة تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ما تزعم التقارير أنه ارتفاع في الطلب داخل الصين.

وتقدر مؤسسة "مبادرة مستقبل كوريا"، وهي منظمة غير ربحية تركز على النساء والأطفال والأقليات من كوريا الشمالية الذين يقعون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، أن ما يصل إلى 60% من اللاجئات الكوريات الشماليات، في الصين يتم الاتجار بهن في تجارة الجنس.

وقالت المنظمة: إنه "في الوقت الذي يستثمر فيه العالم رأس مال كبيرا في الصين، ومؤخرا، يتم إنفاق رأس مال سياسي على كوريا الشمالية، فإن هذا يمثل تجاهلا مؤلما للنساء والفتيات الكوريات الشماليات اللاتي وقعن ضحايا في تجارة الجنس".

وأضافت أن "الإدانة غير كافية، لذا يجب التحرك لتفكيك تجارة الجنس في الصين، ومواجهة النظام الكوري الشمالي الذي يمقت النساء، لإنقاذ ضحايا العبودية الجنسية المنتشرات عبر بيوت الدعارة، والبلدات النائية، وأوكار الإنترنت في الصين".

التقرير يشير إلى أنه غالبا ما يتم اختطاف هؤلاء النساء وبيعهن كعاهرات، أو إجبارهن على الزواج من رجال صينيين، في تجارة وصلت أرباحها إلى 105 ملايين دولار سنويا تذهب للمنظمات الإجرامية في الصين.

وأشار مؤلف التقرير "يون هيي يونج" إلى أن "الضحايا يمارسن الدعارة مقابل ما لا يقل عن 4.30 دولار، وتباع كزوجات مقابل 145 دولارا أمريكيا".

حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.. الملف المسكوت عنه في قمة كيم وترامب

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن التقرير قوله إن الفتيات والنساء ضحايا العبودية الجنسية، عادة ما تتراوح أعمارهن بين 12 و29 عاما، لكن يمكن أن يكن في بعض الأحيان أصغر سنا.

ويتم إكراههن أو بيعهن أو اختطافهن في الصين أو الاتجار بهن مباشرة من كوريا الشمالية، ويتعرض الكثير منهن للبيع أكثر من مرة ويُجبرن على ممارسة شكل واحد على الأقل من أشكال العبودية الجنسية في غضون عام من مغادرة وطنهن.

Advertisements

وتُجبر الفتيات اللاتي لا يتجاوز عمر بعضهن تسع سنوات، والنساء اللائي يعملن في صناعة الجنس على الإنترنت، على القيام بأعمال جنسية ويتعرضن للاعتداء الجنسي أمام الكاميرات.

وبالنسبة للنساء اللاتي أجبرن على الزواج في المناطق الريفية، يتم بيعهن بمبلغ يتراوح بين 145 و7200 دولار، ويتعرضن للاغتصاب والإيذاء الجسدي على أيدي أزواجهن.

وقالت المؤسسة إن تقريرها الذي استغرق إعداده عامين، تضمن لقاءات مع أكثر من 45 من الناجيات وضحايا العنف الجنسي اللائي جُمعت شهاداتهن في الصين وكوريا الجنوبية.

توقف الدورة الشهرية عند المجندات في كوريا الشمالية.. وهذا هو السبب

ونقل التقرير شهادة امرأة تدعى "بايون" من مدينة "تشونج جين" في كوريا الشمالية، قالت فيها إنها "بيعت إلى بيت للدعارة مع ست نساء كوريات شماليات أخريات في أحد الفنادق"، وأضافت "لم نحصل على الكثير من الطعام وعوملنا بشكل سيئ، وبعد ثمانية أشهر، تم بيع نصفنا مرة أخرى".

وتابعت "عندما وصلت إلى بيت الدعارة الجديد، كان جسدي مليئا بالكدمات، حيث قام الوسيط بضربي، وطعنني بعض أفراد العصابة في ساقي".

وقالت "سي إن إن" إن تقريرا من 98 صفحة أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ونُشر في شهر نوفمبر الماضي، كان قد توصل إلى استنتاجات مماثلة لتلك التي جاءت في تقرير "مبادرة مستقبل كوريا" فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الهاربات.

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أقرت أيضا بتعرض النساء الهاربات من كوريا الشمالية للعنف، في تقريرها لعام 2018 حول ممارسات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويخاطر الكوريون الشماليون الذين يهربون عبر الحدود إلى الصين بحياتهم للقيام بذلك، حيث إنهم ليسوا أحرارا في مغادرة بلادهم ويعاقبون بشدة إذا فعلوا ذلك دون إذن.

500 مليون دولار سنويا من جيوب العمال بالخارج للزعيم الكوري الشمالي

فإذا تمكنوا من الوصول إلى الصين، أقاموا هناك وإلا لو تم القبض عليهم، فسيتم إعادتهم قسرا إلى بلادهم، حيث تعتبرهم الصين مهاجرين اقتصاديين وليسوا لاجئين يهربون من الاضطهاد.

وغالبا ما يواجه الكوريون الشماليون الذين يتم إعادتهم لبلادهم عقابا شديدا من السلطات الكورية الشمالية، ويتعرضون للتعذيب، وقد يصل الأمر إلى إعدامهم.

وداخل الصين، لا يزال العديد من الكوريين الشماليين الذين يتجنبون السلطات غير آمنين، لا سيما النساء، حيث أدت سياسة الطفل الواحد التي تبنتها الحكومة الصينية، إلى اختلال التوازن الديموغرافي بين الجنسين حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء بكثير.

وأفاد عدد من التقارير أن أعمال مهربي البشر ازدهرت مؤخرا، حيث يعملون على تغطية هذا النقص، ويلبون الطلب المتزايد على النساء من خلال بيع الهاربات الكوريات الشماليات إلى الصينيين كزوجات.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن ضحايا العبودية الجنسية، يتلقين وعودا من المهربين بمساعدتهن في الوصول إلى كوريا الجنوبية، ولكن بعد ذلك يستغلون النساء في التجارة الجنسية.