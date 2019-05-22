الان تتابع فريق تقييم الحوادث في اليمن: التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد قبل قليل، مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور. وقال منصور المنصور: “تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد الاشتباك”. وأكد أن استهداف التحالف لزوارق بجزيرة البادي تبيّن أنها محملة بأسلحة حوثية.

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