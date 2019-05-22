مجلس السودان العسكري: سنظل الضامن لانتقال السلطة بانتخابات حرة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حميدتي أن مجلسهم غير طامع في

السلطة، لكنه "سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكداً أن حل مشكلات البلاد يتم عبر

الحوار بين السودانيين.

تصريحات حميدتي جاءت خلال مخاطبته للنزلاء بالسجن القومي "كوبر" الذي تفقده الأربعاء، وأفرج عن 305 سجناء بعد أن دفع عنهم الغرامات المطلوبة.

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ولفت نائب المجلس الانتقالي إلى أن المسؤولية التي يتولونها الآن تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكداً أن "عهد التمييز بين السودانيين قد ولى دون رجعة"، موجها ضباط الشرطة بالتواجد وسط قواتهم في الميدان لترسيخ روح العمل الميداني.

وتعثرت مفاوضات انتقال السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد تمسك الطرفين بمواقفهما، وتركز خلاف الطرفين خلال آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة "رأس الدولة" حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات "تنفيذي، تشريعي، سيادي".. وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.