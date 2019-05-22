واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)دعت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء)، إلى وقف إطلاق النار مجدداً في سورية، حيث شنت قوات نظام بشار الأسد هجوماً على آخر معقل كبير للمعارضة.
وقال الممثل الأمريكي الخاص بسورية جيمس جيفري: «ما نحتاجه حقاً في إدلب وباقي أنحاء المحافظات السورية هو وقف إطلاق النار».
وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب:«لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا».
بيد أن وسائل إعلام تابعة للنظام وأخرى للمعارضة إلى جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان قالوا إن القتال استعر اليوم، مع سعي المعارضة لصد تقدم لقوات النظام المصحوب بقصف عنيف.
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