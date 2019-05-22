شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين يأمر بإعادة النفايات إلى كندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مانيلا)

أمر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بإعادة أطنان من النفايات التي أرسلت إلى بلاده قبل سنوات، إلى كندا، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه اليوم (الأربعاء)، في تصعيد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وحذّر المتحدث كذلك من أنه إذا لم تقبل أوتاوا رسمياً شحنة النفايات، فسيتم إلقاؤها في المياه الإقليمية الكندية.

والنفايات مخزّنة في عشرات الحاويات التي أرسلتها شركة كندية إلى الفلبين عامي 2013 و2014 بحجّة أنها قابلة للتدوير، وقد دار خلاف بشأنها لسنوات.

والأسبوع الماضي سحبت مانيلا سفيرها من كندا بسبب عدم التزام أوتاوا بالمهلة النهاية المحددة في 15 مايو لإعادة النفايات.