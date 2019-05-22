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داعش يتبنى قتل 29 جندياً نيجيرياً

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جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)

أعلن فرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، مسؤوليته عن هجوم وقع في نيجيريا قبل يومين، قال إنه قتل فيه 20 جندياً، كما نشر تسجيلا مصوراً لإعدام تسعة جنود نيجيريين آخرين على ما يبدو.

وقال النظيم في إعلانه المسؤولية، إن مقاتليه هاجموا ثكنة للجيش وقتلوا 20 جندياً في جوبيو يوم الاثنين.

ونشر التنظيم تسجيلاً مصوراً منفصلا، اليوم، أظهر ما قال إنه إعدام تسعة جنود نيجيريين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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