شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى قتل 29 جندياً نيجيرياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)أعلن فرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، مسؤوليته عن هجوم وقع في نيجيريا قبل يومين، قال إنه قتل فيه 20 جندياً، كما نشر تسجيلا مصوراً لإعدام تسعة جنود نيجيريين آخرين على ما يبدو.
وقال النظيم في إعلانه المسؤولية، إن مقاتليه هاجموا ثكنة للجيش وقتلوا 20 جندياً في جوبيو يوم الاثنين.
ونشر التنظيم تسجيلاً مصوراً منفصلا، اليوم، أظهر ما قال إنه إعدام تسعة جنود نيجيريين.
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