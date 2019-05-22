شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيلاً بغارات نظام الأسد على شمال غرب سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)قتل 23 مدنياً على الأقل، جراء غارات لقوات نظام بشار الأسد، استهدفت سوقاً شعبيةً في شمال غرب سورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن القصف استهدف في وقت الذروة (مساءاً) سوقاً شعبيةً بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وغالباً ما تكتظ الأسواق في شهر رمضان خلال ساعات الليل بعد موعد الافطار، مع خروج الصائمين للتنزه وشراء حاجياتهم.
وقال خالد أحمد، أحد أصحاب المحلات التجارية في السوق لمراسل فرانس برس، إن الغارات «دمرت العديد من المحال التجارية بينما امتلأت الأرض بأشلاء القتلى وعربات الباعة».
وأضاف «لا يزال السكان خائفين حتى الآن».
كانت هذه تفاصيل خبر 23 قتيلاً بغارات نظام الأسد على شمال غرب سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.