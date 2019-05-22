شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيلاً بغارات نظام الأسد على شمال غرب سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

قتل 23 مدنياً على الأقل، جراء غارات لقوات نظام بشار الأسد، استهدفت سوقاً شعبيةً في شمال غرب سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن القصف استهدف في وقت الذروة (مساءاً) سوقاً شعبيةً بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وغالباً ما تكتظ الأسواق في شهر رمضان خلال ساعات الليل بعد موعد الافطار، مع خروج الصائمين للتنزه وشراء حاجياتهم.

وقال خالد أحمد، أحد أصحاب المحلات التجارية في السوق لمراسل فرانس برس، إن الغارات «دمرت العديد من المحال التجارية بينما امتلأت الأرض بأشلاء القتلى وعربات الباعة».

وأضاف «لا يزال السكان خائفين حتى الآن».