كيف تحمي بيتك من غزو الثعابين مع ارتفاع الحرارة؟

كتبت-بسمة مشالي

ارتفاع درجات الحرارة، تعتبر السبب الرئيسي لهجمات الثعابين على المنازل. ويعد فصل الصيف هو الموعد المتوقع لخروجها من جحورها هربًا من الحر الشديد والرطوبة للحصول علي مخزونها من الأكل.

وتواجه مصر خلال اليومين المقبلين موجة من الطقس شديد الحرارة، يعتبر الأشد هذا الصيف.. فكيف تحمون منازلكم من هجمات الثعابين المتوقعة، في السطور التالية تعرفون الإجابة وفقًا لما نشره موقعي "greenhomepest" و"wikihow":

أولًا: كيف أحمي منزلي من الثعابين؟

1- تعشق الثعابين البيئة الفوضوية غير المرتبة والنظيفة بجانب المظلمة...