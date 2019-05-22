كتبت-بسمة مشالي
ارتفاع درجات الحرارة، تعتبر السبب الرئيسي لهجمات الثعابين على المنازل. ويعد فصل الصيف هو الموعد المتوقع لخروجها من جحورها هربًا من الحر الشديد والرطوبة للحصول علي مخزونها من الأكل.
وتواجه مصر خلال اليومين المقبلين موجة من الطقس شديد الحرارة، يعتبر الأشد هذا الصيف.. فكيف تحمون منازلكم من هجمات الثعابين المتوقعة، في السطور التالية تعرفون الإجابة وفقًا لما نشره موقعي "greenhomepest" و"wikihow":
أولًا: كيف أحمي منزلي من الثعابين؟
1- تعشق الثعابين البيئة الفوضوية غير المرتبة والنظيفة بجانب المظلمة...
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي بيتك من غزو الثعابين مع ارتفاع الحرارة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.