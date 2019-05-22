تحذيرات من "ضربة الشمس" خلال الموجة الحارة.. والصحة تنشر طرق العلاج

كتب - أحمد جمعة:

حذَّرت وزارة الصحة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، مؤكدة أن ضربة الشمس تعتبر من أكثر الأمراض خطورة بالنسبة للأمراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.

وأعدَّ مركز المعلومات الدوائية المصري التابع لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عددًا من الإرشادات والنصائح للتعامل مع المصابين بضربات...