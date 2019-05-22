كتب- هاشم الفخرانى أعلن تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال. ودعا "ال شيخ" جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بجوائز تصل قيمتها 12 مليون ريال.. تركي آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القران الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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