دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى "الحفاظ على دور الطوائف المسيحية في دول الشرق الأوسط"، مؤكداً "استمرارية الدعم للحفاظ على الدور التاريخي المذكور الذي تلعبه الطوائف المسيحية في مجتمعات الشرق الأوسط، على أساس التعايش السلمي والتعاون المثمر مع ممثلي الجماعات الدينية الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف يؤكد دعم موسكو لدور الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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