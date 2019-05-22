دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ إلى "الحفاظ على دور ​الطوائف​ المسيحية في دول الشرق الأوسط"، مؤكداً "استمرارية الدعم للحفاظ على الدور التاريخي المذكور الذي تلعبه الطوائف المسيحية في مجتمعات الشرق الأوسط، على أساس التعايش السلمي والتعاون المثمر مع ممثلي الجماعات الدينية الأخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف يؤكد دعم موسكو لدور الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.