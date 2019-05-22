السفارة الروسية في روما: مقتل روسية وإصابة 19 آخرين بحادث سير بإيطاليا

أفادت السفارة الروسية في روما عن "مقتل روسية وإصابة 19 آخرين جراء حادث مروري في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا"، موضحةً أن "الحافلة كانت تقل 60 راكبا"، مشيرة إلى أن "هناك جرحى آخرين من أرمينيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا وجورجيا ورومانيا، دون أن يحدد أعدادهم أو مدى إصابتهم".
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