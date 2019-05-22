أفادت ​السفارة الروسية​ في روما عن "مقتل روسية وإصابة 19 آخرين جراء حادث مروري في منطقة توسكانا بوسط ​إيطاليا​"، موضحةً أن "الحافلة كانت تقل 60 راكبا"، مشيرة إلى أن "هناك جرحى آخرين من ​أرمينيا​ و​كازاخستان​ و​أوكرانيا​ و​بيلاروسيا​ وكازاخستان و​مولدوفا​ و​جورجيا​ و​رومانيا​، دون أن يحدد أعدادهم أو مدى إصابتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية في روما: مقتل روسية وإصابة 19 آخرين بحادث سير بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.