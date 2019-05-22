أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية عن "إطلاق سراح رجل الأعمال الإيطالي سيرجيو زانوتي، الذي اختطف في سوريا بعد أكثر من عامين على خطفه"، مؤكدة ان "زانوتي في حال جيدة بشكل عام، ومن المقرر نقله إلى روما في غضون ساعات قليلة".
واختطف زانوتي، في سوريا في نيسان 2016 على يد جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وبعد سبعة أشهر على اختطافه، ظهر زانوتي في تسجيل مصور يطالب الحكومة الإيطالية بالتدخل لضمان عدم قتله.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح رهينة إيطالي بسوريا بعد أكثر من عامين على خطفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.