إطلاق سراح رهينة إيطالي بسوريا بعد أكثر من عامين على خطفه

أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية عن "إطلاق سراح رجل الأعمال الإيطالي سيرجيو زانوتي، الذي اختطف في ​سوريا​ بعد أكثر من عامين على خطفه"، مؤكدة ان "زانوتي في حال جيدة بشكل عام، ومن المقرر نقله إلى روما في غضون ساعات قليلة".

واختطف زانوتي، في سوريا في نيسان 2016 على يد جماعات مسلحة مرتبطة ب​تنظيم القاعدة​، وبعد سبعة أشهر على اختطافه، ظهر زانوتي في تسجيل مصور يطالب ​الحكومة​ الإيطالية بالتدخل لضمان عدم قتله.