شومان: مضطرون جراء تخفيض الرسوم على حليب البودرة للنزول الى الشارع

رأى أمين عام النقابات الزراعية علي شومان انه "كان يجب وضع ​رسوم جمركية​ 50% على حليب ال UHT وعلى حليب البودرة، ولكننا اليوم فوجئنا انه في البداية تم تخفيض الرسوم على البضائع المذكورة الى 20% ومن ثم جرى الغاؤها.

وفي بيان له، لفت شومان الى "أننا نرى اننا مضطرون جراء هذه الخطوة كأصحاب المزارع ومربي ​الابقار​ ومنتجي الالبان والاجبان الى النزول الى الشارع للتظاهر في ​ساحة رياض الصلح​، في مهلة اقصاها 24 ساعة".

وأشار الى "أننا نعمل ونتعاون مع الدولة للانتقال من ال​اقتصاد​ الريعي الى اقتصاد منتج، وما نقترحه مع المسؤولين، وما نراه مناسبا ويساعد في اعادة احياء ​الدورة​ ​الاقتصاد​ية لا يتم الاخذ به".

وتساءل شومان عن "سر تدني سعر كيلو ​البطاطا​ الى 450 ليرة للمحصول اللبناني في كل موسم"، مطالبا ​الحكومة​ بـ"إيجاد حلول لمشكلة الاستيراد والتصدير لكي يستطيع المزارع الاستمرار في تأمين لقمة عيشه".