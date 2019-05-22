شومان: مضطرون جراء تخفيض الرسوم على حليب البودرة للنزول الى الشارع

رأى أمين عام النقابات الزراعية علي شومان انه "كان يجب وضع رسوم جمركية 50% على حليب ال UHT وعلى حليب البودرة، ولكننا اليوم فوجئنا انه في البداية تم تخفيض الرسوم على البضائع المذكورة الى 20% ومن ثم جرى الغاؤها.
وفي بيان له، لفت شومان الى "أننا نرى اننا مضطرون جراء هذه الخطوة كأصحاب المزارع ومربي الابقار ومنتجي الالبان والاجبان الى النزول الى الشارع للتظاهر في ساحة رياض الصلح، في مهلة اقصاها 24 ساعة".
وأشار الى "أننا نعمل ونتعاون مع الدولة للانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج، وما نقترحه مع المسؤولين، وما نراه مناسبا ويساعد في اعادة احياء الدورة الاقتصادية لا يتم الاخذ به".
وتساءل شومان عن "سر تدني سعر كيلو البطاطا الى 450 ليرة للمحصول اللبناني في كل موسم"، مطالبا الحكومة بـ"إيجاد حلول لمشكلة الاستيراد والتصدير لكي يستطيع المزارع الاستمرار في تأمين لقمة عيشه".
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