تيمور جنبلاط : قانون ضمان الشيخوخة حق بديهي سنسعى لاقراره

اشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "‏اقتراح قانون ضمان شيخوخة ​العمال​ والأجراء الذي تقدمنا به اليوم مع رفاقي في اللقاء الديمقراطي هو حق بديهي لفئات كبيرة من مجتمعنا، سنسعى بكل طاقتنا الى اقراره لأن الوقت قد حان ليتمتع ​اللبنانيون​ بحماية اجتماعية فعلية".

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