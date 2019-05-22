أفادت مصادر وزارية لقناة الـ"MTV" بأنه "لم يحدث أي توتر خلال ​جلسة الحكومة​ المخصصة للموازنة التي عقدت في السراي الحكمومي برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​"، مشيلرةً إلى أن "طرح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بشان ​الموازنة​ تضم 12 اقتراحا ونوقش منها نحو 4 او 5 نقاط وعندما ضاق الوقت انتقلوا إلى جلسة الحكومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للـMTV: لم يحدث أي توتر خلال جلسة الحكومة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.