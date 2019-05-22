لجنة اصحاب العقارات في المية و مية تؤجل مؤتمرها الصحافي

اعلنت لجنة اصحاب ​العقارات​ المحتلة في ​المية ومية​ عن تأجيلها لمؤتمرها الصحافي الذي كان سيعقد في ​نادي الصحافة​ يوم غد الخميس الى أجل قريب تعلن عنه.

وفي وقت سابق أكدت ​القيادة​ المركزية وقيادة ​لبنان​ لتحالف ​القوى الفلسطينية​ انها مع الامن والاستقرار في ​مخيم المية ومية​ وجواره اللبناني، مشددة ان تفاهم المية ومية لم يتطرق الى سحب ​السلاح​ باعتباره موضوعاً وطنياً وسياسياً مرتبطاً بالوجود الفلسطيني السياسي في لبنان وبقضية ​اللاجئين​ و​حق العودة​، ووجوده مرتبطٌ بوجود المخيمات.

وقدرت القيادة الحرص والايجابية في التعاطي بمسؤولية تجاه الأحداث المؤسفة التي جرت في مخيم المية ومية، والتي ادت الى خسائر مادية ومعنوية على مستوى اهلنا في المخيم والجوار اللبناني الشقيق، لجهة السعي إلى ترتيب الوضع الأمني داخل مخيم المية ومية وتنفيذ إجراءات تنهي الفلتان الأمني وفوضى استخدام السلاح، بالتفاهم بين الجيش و​الفصائل الفلسطينية​ المعنية، دون التطرق إلى سحب السلاح باعتباره موضوعاً وطنياً وسياسياً مرتبطاً بالوجود الفلسطيني السياسي في لبنان وبقضية اللاجئين وحق العودة، ووجوده مرتبطٌ بوجود المخيمات.