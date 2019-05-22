أعلن مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين المركزي في "حركة أمل" أنه "هم متعلمون على سبيل النجاة...خطفهم الموت على طريق الغربة ،أربع شموع أطفأ نورها حادث سير مروع و لما يبلغوا بعد حلم إتمام دراستهم الجامعية في ولاية كاليفورنيا الأميركية".
وفي بيان له، أوضح المكتب انه "هم شهداء الاغتراب :حسين علي صالح ، حسين ياسر صعب، حسين احمد غشام ، حسين موسى ايوب...هم درس جديد نتعلمه لوقف تصدير الإنسان مهما كانت الأسباب، فالوطن و الأهل أحق بهم وواجب الدولة إحتضان أبنائها بدلا من خسارتهم في تغريبة خارج الوطن و على أرضه او تحت ترابه".
وأشار المكتب الى أن "حركة أمل إذ ترفع لهم دعوات الرحمة والمغفرة، تتقدم من ذويهم ومن أهالي بلدة يارون بجميل الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الخارجية بأمل: 4 شموع اطفأ نورها حادث كاليفورنيا وواجب الدولة احتضان ابنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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