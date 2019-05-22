أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "المواطن السوري ع.م. ادعى في مخفر ​الطيبة​ قضاء بعلبك على مجهولين قاموا بخطفه مساء اليوم وسلبوه مبلغا وقدره أربعة ملايين ليرة لبنانية بعدها افرجوا عنه في نفس المكان وفروا الى جهة مجهولةً".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مواطن سوري ادعى على مجهولين خطفوه وسرقوه في بلدة الطيبة ببعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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