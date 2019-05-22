TL: وزير المال وافق خلال جلسة الحكومة على عدد كبير من النقاط التي طرحها باسيل

أفادت مصادر وزارية لقناة "​تلفزيون لبنان​" بأن "​مجلس الوزراء​ استكمل في جلسته المخصصة للموازنة التي عقدت في السراي الحكمومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ البحث في طروحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ب​الموازنة​ التي من شأنها تخفيض ​العجز​ إلى ما دون الـ7 في المئة"، مشيرةً إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ وافق على عدد كبير من النقاط التي طرحها باسيل".

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