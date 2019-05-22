تقدمت وزارة الخارجية بأحر التعازي من أهالي الضحايا وهم حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب ،الذين سقطوا اليوم في الولايات المتحدة الأميركية وذلك نتيجة لحادث سير مروع.
وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس بتقديم كل مساعدة ممكنة لأعادة جثامين الضحايا الأربعة إلى لبنان، وهو يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا ومن عموم أهل بلدة يارون الجنوبية، عسى أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وكان مراسل "النشرة" في النبطية قد افاد في وقت سابق عن "مقتل 4 لبنانيين من بلدة يارون الجنوبية في حادث سير وقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تعزي اهالي ضحايا لوس انجلوس وباسيل يعطي تعليماته بتقديم المساعدة لاعادة الجثامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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