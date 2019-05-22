الخارجية تعزي اهالي ضحايا لوس انجلوس وباسيل يعطي تعليماته بتقديم المساعدة لاعادة الجثامين

تقدمت ​وزارة الخارجية​ بأحر التعازي من أهالي الضحايا وهم حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب ،الذين سقطوا اليوم في ​الولايات المتحدة الأميركية​ وذلك نتيجة ل​حادث سير​ مروع.

وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ تعليماته إلى قنصل ​لبنان​ العام في ​لوس أنجلوس​ بتقديم كل مساعدة ممكنة لأعادة جثامين الضحايا الأربعة إلى لبنان، وهو يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا ومن عموم أهل ​بلدة يارون​ الجنوبية، عسى أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وكان مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ قد افاد في وقت سابق عن "مقتل 4 لبنانيين من بلدة يارون الجنوبية في حادث سير وقع في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية".