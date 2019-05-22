داخلية التقدمي في حاصبيا مرجعيون نظمت حفل قسم اليمين ل 176 منتسبا جديدا

نظمت وكالة داخلية حاصبيا - مرجعيون في "الحزب التقدمي الإشتراكي" حفل قسم اليمين الحزبي لـ 176 منتسبا جديدا إلى الحزب التقدمي ، كانوا قد خضعوا إلى برنامج مكثف في التثقيف السياسي من اعداد مفوضية الثقافة.
حضر الحفل عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية مفوض الشؤون الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية حاصبيا - مرجعيون شفيق علوان، ممثل مفوضية الثقافة في الشوف غازي صعب، اعضاء هيئة الوكالة والمعتمدين، ومدراء الفروع الحزبية، وأعضاء الهيئات الادارية للمؤسسات الرافدة .
وكانت أعمال الورشة التثقيفية بدأت منذ الصباح وشهدت محاضرات، حول فكر الحزب السياسي قدمها مفوض الثقافة فوزي ابو ذياب، وقراءة في النظام الداخلي والدستور ودور مؤسسات الحزب الرافدة قدمها عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، تاريخ الحزب النضالي والسياسي والاجتماعي والاصلاحي للحزب على مدى 70 عاما لعضو مفوضية الثقافة امين سر وكالة داخلية المتن غسان زيدان، وحول المناقبية الحزبية وشروط الإلتزام بعد القسم الوظيفة والدور، مع مسؤول المكتب الثقافي في الشوف مدير المكتبة الوطنية في بعقلين غازي صعب.
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