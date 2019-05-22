داخلية التقدمي في حاصبيا مرجعيون نظمت حفل قسم اليمين ل 176 منتسبا جديدا

نظمت وكالة داخلية ​حاصبيا​ - ​مرجعيون​ في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" حفل قسم اليمين الحزبي لـ 176 منتسبا جديدا إلى الحزب التقدمي ، كانوا قد خضعوا إلى برنامج مكثف في التثقيف السياسي من اعداد مفوضية الثقافة.

حضر الحفل عضو مجلس ​القيادة​ المحامي ​نشأت الحسنية​ مفوض الشؤون الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية حاصبيا - مرجعيون شفيق علوان، ممثل مفوضية الثقافة في ​الشوف​ غازي صعب، اعضاء هيئة الوكالة والمعتمدين، ومدراء الفروع الحزبية، وأعضاء الهيئات الادارية للمؤسسات الرافدة .

وكانت أعمال الورشة التثقيفية بدأت منذ الصباح وشهدت محاضرات، حول فكر الحزب السياسي قدمها مفوض الثقافة فوزي ابو ذياب، وقراءة في النظام الداخلي و​الدستور​ ودور مؤسسات الحزب الرافدة قدمها عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، تاريخ الحزب النضالي والسياسي والاجتماعي والاصلاحي للحزب على مدى 70 عاما لعضو مفوضية الثقافة امين سر وكالة داخلية ​المتن​ غسان زيدان، وحول المناقبية الحزبية وشروط الإلتزام بعد القسم الوظيفة والدور، مع مسؤول المكتب الثقافي في الشوف مدير المكتبة الوطنية في ​بعقلين​ غازي صعب.