وكالة فرانس برس تسمّي مديراً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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باريس: عيّنت وكالة فرانس برس الأربعاء سيلفان إستيبال مديراً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليخلف كريستيان شيز الذي شغل هذا المنصب طوال سبع سنوات.

وقالت الوكالة في بيان إنّ استيبال (51 عاماً) الذي يشغل حالياً منصب مدير مكتب فرانس برس في المكسيك سيباشر مسؤولياته الجديدة على رأس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2 أيلول/سبتمبر.

وأوضح البيان أنّ إستيبال الذي يحمل جنسيتي الأوروغواي وفرنسا، كان أول صحافي من قسم خدمة الصور في الوكالة يتبوأ منصب مدير مكتب، وهو الآن أول صحافي من قسم خدمة الصور يصبح مديراً إقليمياً.

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وبدأ إستيبال حياته المهنية في قسم التصوير في باريس، ثم شغل مناصب مسؤولية عدة، بما فيها المدير الإقليمي لقسم التصوير في أميركا اللاتينية ورئيس قسم التصوير لمنطقة أوروبا وإفريقيا.

وإضافة إلى عمله في قسم التصوير، فإن إستيبال روائي وكاتب ومخرج أخرج خصوصاً فيلماً في 2011 كان مسرحه قطاع غزة ويتضمّن رسالة ، وفاز بجائزة "سيزار" لأفضل باكورة إنتاج.

ويشغل إستيبال منصب مدير مكتب مكسيكو منذ عام 2015، وقد أشرف خصوصاً على تغطية الزلزال المدمّر الذي ضرب العاصمة المكسيكية في 2017 بما في ذلك مكتب الوكالة.

