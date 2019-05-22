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بروكسل: أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ في بيان الاربعاء أن القمة المقبلة للحلف ستعقد في لندن في الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر.
وأكد البيان "أن القمة المقبلة لقادة الحلف ستعقد في الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر في لندن (...) آمل بأن تكون هذه القمة مثمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قمة للأطلسي في لندن في الثالث والرابع من ديسمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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