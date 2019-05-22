قمة للأطلسي في لندن في الثالث والرابع من ديسمبر 2019 

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بروكسل: أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ في بيان الاربعاء أن القمة المقبلة للحلف ستعقد في لندن في الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وأكد البيان "أن القمة المقبلة لقادة الحلف ستعقد في الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر في لندن (...) آمل بأن تكون هذه القمة مثمرة".