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محبو السومو يرحبون بترامب ويتمنون أن يجلس متربعا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سيشاهد ترامب المباريات الثلاث الأخيرة مع آبي يتوقع أن يحظى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقبال حار من مجتمع مصارعة السومو، عندما يقدم "جائزة ترامب" المصنوعة له خصيصا، للفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى في طوكيو، يوم 26 مايو.

لكن توقعات بأن يتابع ترامب النزال من على مقعد، بدلا من الجلوس متربعا على وسادة، كما يفعل المتفرجون حول الحلبة عادة، أثارت استياء بعض المشجعين، بسبب معاملته بطريقة خاصة.

ورحب بعض أعضاء مجتمع السومو بالظهور المتزايد الذي ستحظى به هذه بسبب زيارة ترامب، بينما عبر بعض مشجعي الرياضة عن استيائهم من جلوس ترامب (72 عاما) على مقعد بدلا من الجلوس على وسادة أو "زابوتون" على الأرض.

وقال ماسارو توماموتو (73 عاما) إنه متعاطف مع ترامب، لكنه مع ذلك يفضل أن يتبع الرئيس الأميركي العادات.

وأقر توماموتو، الذي كان يتحدث وأمامه طبق من حساء "تشانكو نابي" الذي يفضله مصارعو السومو: "أنا أيضا أريد الجلوس على مقعد عندما نشاهد مصارعة السومو".

وأضاف: "لكن إذا شاهد (ترامب) يابانية تقليدية، السومو، فأعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يجلس متربعا على وسادة على الأرض".

وقالت إيزومي تشيبا من سابورو بشمال اليابان: "كما نقول، عندما تكون في روما، افعل ما يفعله الرومان".

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ومن المنتظر أن يشاهد ترامب المباريات الثلاث الأخيرة في اليوم الأخير من البطولة التي ستقام في صالة ريوغوكو كوكوغيكان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال زيارته الرسمية لليابان، من 25 حتى 28 مايو.

ويعتقد أن زوجتيهما ميلانيا ترامب وآكي آبي ستحضران أيضا.

وقال الاتحاد الياباني للسومو إن ترامب سيقدم الجائزة للمصارع الفائز بعد جوائز أخرى.

وكان ترامب قال، في مؤتمر صحفي، في أبريل، عن مصارعة السومو: "دائما ما أجد ذلك مشوقا".

ولن يكون ترامب أول شخصية أجنبية رفيعة المستوى تقدم جائزة لفائز ببطولة للسومو.

فقد أسس الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي يعرف بأنه مشجع كبير للسومو، كأس رئيس جمهورية فرنسا وقدمها للمصارع الفائز في عام2000. وقُدمت الجائزة سنويا حتى ترك شيراك منصبه في عام 2007.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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