شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات جهاز شئون البيئة بواقع 93% .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى موازنة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة للعام المالى 2019/2020 نحو 548 مليون و869 ألف جنيه، مقابل 467 مليون و815 ألف جنيه العام المالى الجارى، بزيادة قدرها 81 مليون و54 ألف جنيه.

ووزعت جملة المصروفات بموازنة جهاز شؤون البيئة التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى بواقع 215 مليون و38 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) العام المالى الجديد مقابل 146 مليون و422 ألف جنيه العام المالى الجارى، و72 مليون و750 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) العام 2019/2020 مقابل 35 مليون و6 الاف جنيه العام الجارى، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) خصص له 37 مليون و666 ألف مقابل 33 مليون و757 ألف جنيه العام المالى الجارى.

فيما بلغت تقديرات الاستثمارات بموازنة الجهاز للعام المالى الجديد 2019/2020، نحو 183 مليون و273 ألف جنيه مقابل 231 مليون و6 آلاف العام المالى الجارى 2018/2019.

وقدرت جملة الإيرادات بالعام المالى الجديد نحو 330 مليون و337 ألف جنيه مقابل 170 وذلك بزيادة نسبتها 93.8%، تتمثل فى 84 مليون و523 ألف جنيه منح، و245 مليون و814 ألف جنيه.