شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الفتاح: وفاة فلسطينى فى تركيا بعد تعذيبه سيفتح ملف انتهاكات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بشير عبد الفتاح الخبير فى الشئون التركية، أن الأتراك ماطلوا فى تسليم جثمان المواطن الفلسطينى زكى مبارك لأسرته، وتم التسليم بعد فترة طويلة من الوفاة، بالإضافة إلى أن تقرير الصفة التشريحية المرفق مع الجثمان لم يقدم أى إفادة، وتحدث عن أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب.

وأشار بشير إلى أن اثبات وفاة المواطن زكى مبارك بالتعذيب يعنى أن الحكومة التركية خرقت اتفاقيات مناهضة التعذيب التى وقعت عليها، ومن حق الحكومة الفلسطينية فى هذه الحالة طلب مسألة السلطات التركية دوليا، وخضوع العناصر المتورطة فى القضية للمحاكمة، أوالحصول على تعويضات مالية حسبما ينتهى المسار القانونى للقضية.

وأكد عبد الفتاح أن إثبات الصفة التشريحية لوفاة المواطن زكى مبارك بالتعذيب سيفتح ملف أوضاع السجون فى تركيا، حيث تعد السجون التركية هى الأكثر اكتظاظا فى العالم بالمساجين، وتعانى من أوضاع سيئة لغاية.

كانت أسرة المواطن الفلسطينى زكى مبارك، أعلنت أن النائب العام، أمر ببدء التحقيق في مقتله داخل السجون التركية بناء على طلب منها ، بعد أن زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا بينما تتشكك الأسرة فى أنه قتل أثر التعذيب.