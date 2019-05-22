شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن شركات التأمين فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوى لهيئة الرقابة المالية عن شركات التأمين فى مصر، عن أرقام هامة، حيث زاد معدل نمو أقساط التأمين وكذلك عدد الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة للإصدار الإلكترونى للوثائق، ونرصد فيما يلى أهم 10 أرقام عن شركات التأمين فى مصر: عدد الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة للإصدارالإلكترونى للوثائق 60% من عدد الشركات العاملة فى السوق. معدل نمو أقساط التأمين بلغ 23.4% خلال عام 2018 مقارنة بالعام الماضى. بلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع 37 شركة. حققت إجمالى أقساط بلغت 30 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقارنة بإجمالى أقساط بلغت 24 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017. سددت شركات التأمين إجمالى تعويضات بلغت 15.4 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة . تناقص فائض النشاط التأمينى للشركات بمعدل قدره 23% ليصل إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 4.7 مليار جنيه. بلغ فائض النشاط التأمينى 3.6 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقارنة بمليارى جنيه فى 30 يونيو لعام 2014. بلغ صافى استثمارات شركات التأمين 99.4 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 بمعدل نمو 16% مقارنة بصافى استثمارات العام الماضى البالغ 86 مليار جنيه. بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق والتى تمثل التزامات شركات التأمين تجاه عملائها 61 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقابل 54 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017 بمعدل نمو نسبته 12%. بلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين 38 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 محققاً معدل نمو نسبته 23.3% مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 31 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017 .

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