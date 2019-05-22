بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مستشفى مطوبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة 5 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية، وإهداء جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدي بمركز مطوبس، لخدمة المرضي من أبناء المركز والمدينة والقري التابعة لهما.

قال محافظ كفر الشيخ، إن وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي، تضم 22 سريرًا والتي تشمل الطابق الأول علوي والثاني من المبنى المستقل الجديد.

ويبلغ عدد الأسرة بالطابق الأول علوي 11 سريرًا، ومجهزة بـ12 شاشة "مونيتور"، و13 مخرج أكسجين، و7 أجهزة "فنت"، بينما يزال الطابق الثاني تحت التجهيز.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدي بمركز مطوبس، أنشأت مبنى مستقل مكون من 3 طوابق داخل مستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة 8 ملايين جنيه شاملة الأجهزة على مساحة 200 مترًا بالجهود الذاتية يتضمن بنك الدم التجميعي بالطابق الأرضي والعناية المركزة تشمل الطابق الأول علوي والثاني.

وأكد أن عملية الإنشاء أجريت بناءً على اتفاقية التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ متمثلة في "إدارة بنوك الدم والعناية المركزة والطب العلاجي"، وجمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدي بمركز مطوبس.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبو السعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والعميد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدي بمطوبس، والدكتور سامي هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية.