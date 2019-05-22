استعدادا لارتفاع درجات الحرارة| محافظ المنيا يعلن الطوارئ.. وتحذيرات خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بالمحافظة، تحسبا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

من جانبها ناشدت مديرية الصحة بالمحافظة، جميع المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية.

وكان مجلس الوزراء أعلن تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها المحدد.