الاحتلال الإسرائيلي يقلص منطقة الصيد في بحر غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - (د ب أ):

قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال بحرية من 15 ميلا ردًا على تصاعد التوتر على طول الحدود الجنوبية.

وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية عن هذه الخطوة مساء اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من توسيعها إلى 15 ميلاً بحريًا، في إيماءة للفلسطينيين، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست".

وتأتي خطوة التقليص اليوم في إطار جهود تهدف إلى ضمان الهدوء على طول حدود غزة مع إسرائيل. لكن الفلسطينيين اطلقوا اليوم الأربعاء من غزة بالونات حارقة أشعلت نحو 11 حريقًا في جنوب إسرائيل.

يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15ميلا في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية مع إسرائيل والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الجاري.